إيران تستعرض قدرات أسلحتها بالكشف عن منظومة صاروخية

2019/08/11 | 05:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – كشفت إيران النقاب السبت عما قالت عنها السلطات إنها منظومة للدفاع الصاروخي جرى تطويرها محليا بمدى 400 كيلومتر وقادرة على

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