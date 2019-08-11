2019/08/11 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشود هائلة في احتجاجات موسكو..وتوقيف 136 شخصا تظاهر عشرات الآلاف، احتجاجا على استبعاد بعض مرشحي المعارضة من الانتخابات المقبلة في موسكو، في تظاهرة تحولت إلى واحدة من أكبر الاحتجاجات السياسية في العاصمة الروسية منذ سنوات.وبعد المسيرة، التي تمت المصادقة عليها رسميا، تدفق مئات المشاركين إلى منطقة بالقرب من مبنى الإدارة الرئاسية لمواصلة تظاهرة غير مصرح بها، وواجهتهم شرطة مكافحة الشغب، وأبلغت جماعة مراقبة الاعتقالات "أو في دي - إنفو" أنه تم توقيف 136 شخصا.كان هذا التجمع هو رابع تظاهرة تنظم في نهاية أسبوع على التوالي في موسكو بشأن الانتخابات المحلية.ونظمت المعارضة احتجاجات في مدن أخرى، ما يعكس الإحباط على نطاق واسع من سياسة روسيا الخاضعة لسيطرة محكمة.وفي السياق، قالت منظمة "بيلي شوتشتيك"، التي تحصي حضور المناسبات العامة، إن الاحتجاج اجتذب حوالي 50 ألف شخص.

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