عقب تجارب صاروخية.. كوريا الشمالية تطلق قذيفتين في بحر اليابان

2019/08/11 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت “مقذوفين غير محدّدين” في البحر، بحسب ما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن رئاسة أركان

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