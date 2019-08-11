الحشد الشعبي يعلن احباط مخطط لداعش باستهداف كركوك

2019/08/11 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احبطت قوات الحشد الشعبي، مخططا لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف المدنيين وقوات الحشد الشعبي في عيد الاضحى جنوب كركوك، فيما دمر مضافات وانفاق للتنظيم.وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن قوة "مشتركة من اللواءين 20 و22 في الحشد الشعبي والفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات إرهابية لاستهداف المدنيين وقوات الحشد الشعبي المرابطة في قرى ناحية الرشاد"، مبينا أن "العملية اسفرت عن تدمير مضافات وانفاق لتنظيم داعش الإرهابي".وأضاف الشغانبي، ان "العملية تأتي ضمن العمليات التي يجريها اللواء بحثا عن مجاميع إرهابية تتواجد في القصبات وجبال حمرين القريبة لناحية الرشاد والرياض في محافظة كركوك".

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