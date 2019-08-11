منتخب البحرين يهزم الكويت ويصعد لنهائي غرب آسيا

2019/08/11 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب البحرين إلى نهائي بطولة غرب آسيا، المقامة في العراق، والتي تختتم منافساتها 14 الجاري، عقب فوزه على الكويت بهدف من دون رد، في ختام منافسات المجموعة الثانية.واحتل الفريق البحريني صدارة المجموعة بـ7 نقاط، وينتظر تحديد بطل المجموعة الأولى لملاقاته في النهائي.

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