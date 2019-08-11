قتلى وجرحى في هجوم لداعش على الشرطة الاتحادية بخانقين‎

2019/08/11 | 07:24

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شفق نيوز/ تعرض احد مواقع الشرطة الاتحادية بناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى، مساء السبت، الى هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الارهابي.

وقال مصدر امني، ان مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي شنوا مساء السبت هجوما على ربية للشرطة الاتحادية، مبينا ان الهجوم اسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الشرطة.

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