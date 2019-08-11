2019/08/11 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء العروض الجماهيرية للموسم الأخير من "مسرح مصر"تنطلق الأحد العروض الجماهيرية المُباشرة من الموسم الخامس والأخير من عروض "مسرح مصر"، والتي تُعرض حصرياً على شاشة "ام بي سي مصر".وكان أشرف عبد الباقي أسس فرقة "مسرح مصر" بمُشاركة نخبة من شباب النجوم، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة "ام بي سي مصر" نحو 90 مسرحية كوميدية لاقت إقبالاً كبيراً في الحضور المسرحي، وتجاوباً لافتاً من الجمهور عبر الشاشة.وعبر عبد الباقي عن رضاه التام بما حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم مسرح مصر أبوابه لينطلقوا بعدها إلى آفاق أرحب في عالم الفن، وأكد أن أكثر ما أسعده خلال السنوات الماضية هو إلتفاف الجمهور المصري والعربي حول الفكرة وعودة الإقبال على المسرح بصورة كبيرة.ووجه النجم المصري شكره لقناة "أم بي سي مصر" التي كانت سنداً وداعماً لهذه التجربة الفنية المميزة، وأكد عبد الباقي أن الموسم الأخير سيكون الأفضل وسيقدم خلاله 10 مسرحيات جديدة.وعبر مُنتج "مسرح مصر" صادق الصباح عن سعادته الكبيرة بالنجاح الفائق الذي صادف عروض مسرح مصر عبر شاشة "أم بي سي مصر" وبالإقبال الجماهيري الكبير، إضافة الىى مولد العديد من المواهب والنجوم الشابة التي بدأت تشق طريقها بنجاح في عالم الفن.وأوضح الصباح أن هناك أفكاراً وإقتراحات للتعاون المُستقبلي مع الفنان أشرف عبد الباقي سيتم الإستقرار على أحدها بعد نهاية عرض الموسم الأخير من "مسرح مصر".ومن نجوم "مسرح مصر": علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، دينا محسن "ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوي طاهر، محمد أسامة "أس أس"، حمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، وهو من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.وسيتواصل عرض المسرحيات على مسرح "جراند نايل تاور" في القاهرة.

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