2019/08/11 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح باب تسجيل المرشحين للموسم التاسع من "شاعر المليون"أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عن فتح باب الترشح والتسجيل لبرنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع 2019-2020 اعتباراً من العاشر من آب (أغسطس) الجاري وحتى السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل.وقال نائب رئيس اللجنة عيسى سيف المزروعي، إن برنامج "شاعر المليون" يواصل مسيرة نجاحه عاما بعد آخر، مؤكداً الجهد الكبير لإمارة أبوظبي في الارتقاء بالشعر النبطي والأدب العربي عموماً، من خلال إبراز دور العاصمة الإماراتية ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافي، والسعي الدؤوب للمحافظة على تراث وأصالة التقاليد الإماراتية.وأضاف المزروعي أن "شاعر المليون" ساهم بشكل كبير في ترسيخ الأصالة وقيم الجمال والإبداع والتميز في مسيرة الشعر النبطي، مشيراً إلى أن جميع المبادرات والبرامج التي تقوم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بتنفيذها تمثل جزءا لا يتجزأ من خطتها للارتقاء بالشعر والأدب والثقافة والتراث، إيماناً بأهمية الحفاظ على الهوية والتراث الإماراتي بما يحمله هذا التراث من رسالة حضارية إنسانية إلى بقية شعوب العالم.

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