إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين بالعيد في كركوك

2019/08/11 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي أمس السبت، مخططا لجماعة "داعش" الوهابية كانت تهدف إلى ضرب المدنيين وقوات الحشد الشعبي في عيد الاضحى المبارك جنوبي كركوك، كما ...

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