"مختص: مطالبة مصرف الرشيد للموظف تغيير بطاقتة الإلكترونية مرفوض"

2019/08/11 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المختص بالشأن المالي احمد الركابي مصرف الرشيد بعدم تاخير تحميل رواتب حاملي بطاقة كي بغية الضغط والتحويل الى بطاقات دفع أخرى.وأضاف الركابي ان هذا الأسلوب لا يحقق المنفعة للاقتصاد العراقي، ويؤشر سلبا على قطاع المالي الوطني لا سيما الجهد الوطني المختص بالدفع الإلكتروني، حيث توجد لدينا شركة قطاع مختلط "الشركة العالمية للبطاقة الذكية" متخصصة بهذا المجال يفضل ان تدعم لاسباب عديدة أهمها تحافظ على دوره راس المال محليا، كما يمكن تكون حافظا لمعلومات للأجهزة الأمنية التي تعمل على دفع مستحقات منتسبيها عبر الدفع الإلكتروني الوطني.وأشار الى انه من غير المنطقي تاخر صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم بمصرف الرشيد، بهدف التحول الى بطاقات اخرى، عادا الأمر بغير الحضاري، لاسيما ان اغلب الموظفين لا يرغب بالتغيير دون موافقته.يذكر ان تعليمات توطين الرواتب منحت الموظف والمتقاعد حرية تامة باختيار المصرف الذي يرغب، كما ان هيئة التقاعد وبعد التنسيق مع البنك المركزي أصدرت تعليمات تفيد بحرية اختيار المصرف وعدم الضغط على المتقاعد.

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