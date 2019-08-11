2019/08/11 | 07:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البخاتي يعلن الموافقة على انشاء شبكة مجاري لاحد احياء بغداد اعلن عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم البخاتي موافقة مدير مجاري محافظة بغداد على انشاء شبكة مجاري في المحمودية.وقال البخاتي في بيان، انه" مثلما وعدنا وأوفينا مع أهالنا في حي الموظفين الثالث في قضاء المحمودية لإنشاء شبكة مجاري وخلال زيارتنا الميدانية للقضاء وبرفقتنا مدير مجاري محافظة بغداد تمت الإستجابة لمطالب أهلنا وأحبتنا في حي القادة داخل قضاء المحمودية".وأضاف" حيث إستحصالنا الموافقات لربط شبكة مجاري لأهالي الحي المذكور خدمةً للصالح العام".

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