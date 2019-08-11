2019/08/11 | 07:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين يتأهل لنهائي غرب آسيا بفوز متأخر على الكويت تأهل المنتخب البحريني الى نهائي بطولة غرب آسيا بعد فوزه على نظيره الكويتي في المباراة التي جمعتهم على ملعب فرانسوا حريري في اربيل .وانتظر الاحمر البحريني الدقيقة 80 من عمر المباراة ليسجل هدفه الوحيد على الازرق الكويتي من قبل نجم هجومه اسماعيل عبد اللطيف لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.وبهذه النتيجة ينتظر البحرين في نهائي البطولة متصدر المجموعة الاولى التي يتصدرها منتخبنا الوطني بـ 7 نقاط والذي هو بحاجة الى نقطة واحدة من اجل التأهل للنهائي.حيث يلعب منتخبنا امام نظيره اليمني صاحب الاربع نقاط في حين تبقى حظوظ المنتخب الفلسطيني قائمة ايضاً لامتلاكه 4 نقاط ولديه مباراة مع المنتخب السوري الذي ودع البطولة.ومن المنتظر ان يلعب النهائي على ملعب كربلاء يوم الاربعاء المقبل.

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