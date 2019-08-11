2019/08/11 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب سائرون والفتح يهاجمون عبد المهدي: لم نتبناك بل كنا داعمين هاجم نواب سائرون والفتح في محافظة الديوانية، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية نسب الإنجاز المعلنة عنها في التقرير نصف السنوي الحكومي، وقرار استحداث 7 مكاتب للمفتشين العموميين في بعض الوزارات والهيئات المستقلة.

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