محمد بقوح - الكبش مسعود

2019/08/11 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بقوح الكبش الذي اقتنيت هذا العام سميته مسعود.كبش حزين ومتوتر، وعنيف حين أقترب إليه.عيناه صارمتان، أقرأ في عمقهما نوعا من التراجيديا البشرية على خلاف كوميديا دانتي.وكأن هذا الكبش الذي ينظر إلي كما أنظر إليه يشفق علي، لأنني سأضحي به في صباح الإثنين القادم، استجابة لطقس ثقافي ديني.سيسيل الدم على الأرض يا وطني المنفي داخل الأفئدة.الكبش بريء مما نسب وينسب إليه.هذا منطوق عين العقل.أما الإحساس فله ......

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