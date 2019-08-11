صبحي مبارك مال الله - البرنامج الحكومي ومستوى التنفيذ ح 1

2019/08/11 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله ذُكر في توطئة البرنامج بأن وثيقة البرنامج الحكومي(2018-2022) أعدت في ضوء المنهاج الوزاري الذي قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف في 24 -10- 2018 لمجلس النواب الذي صادق عليه كما وعد رئيس مجلس الوزراء بترجمته إلى برنامج حكومي خلال (100) يوم.وبعد المصادقة قررمجلس النواب تأليف لجنة برلمانية لمتابعة ومراقبة تنفيذ البرنامج .لقد كان البرنامج يحتويه 138 صفحة ويشمل المقدمة وخمسة محاور تتضمن 195 فقرة تنف......

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