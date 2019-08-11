إيمان بوقردغة - في تونس: رئيس الدولة المرتقب ووِزر الملفات الأمنية

2019/08/11 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة ان تطبيق القانون هو في صلب الواجب الدستوري لرئيس الدولة الذي يضمن رعاية تنفيذ القوانين بإخلاص وهي آلية أساسية لتفعيل السياسة التنظيمية الوطنية.وضمن مجال اختصاصه "بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع" فإن تصميم استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب يجب أن يوجه عملية صنع القرار فكرئيس لمجلس الأمن القومي وقائد أعلى للقوات المسلحة ،ليست لرئيس الدولة مسؤولية أكبر من حماية الشعب التونسي و ضمان سلامته......

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