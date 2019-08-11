بالصور.. إنقاذ شاب من موت محقق بعد إنقلاب دراجته {الستوتة} بنهر الحسينية

2019/08/11 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة كربلاء عن تمكن مفارز الشرطة النهرية في منطقة الحسينية شمالي المدينة من إنقاذ شاب بعد انقلاب دراجته النارية {الستوتة} داخل النهر.

وقالت القيادة في بيان لها، إن "مفارز شرطة النجدة النهرية تلقت نداء استغاثة حول انقلاب دراجة نوع ستوتة يستقلها شاب بمقتبل العمر في نهر الحسينية وعلى الفور توجهت المفرزة الى محل الحادث لانقاذ الشاب من الغرق.وأضاف البيان انه "وبعد البحث والتحري من قبل المفارز الامنية تمكنت وبجهود كبيرة ومتميزة من انقاذ الشاب الذي كاد ان يفارق الحياة لولا الاسعافات الأولية التي اجريت له".انتهى

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