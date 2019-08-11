الدفاع المدني تنشر وصايا وارشادات لاصحاب المدن الترفيهية والالعاب

2019/08/11 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تنشر وصايا وارشادات لاصحاب المدن الترفيهية والالعابأعلنت مديرية الدفاع المدني، وصايا وارشادات لاصحاب المدن الترفيهية والالعاب بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك.ونشرا الدائرة الاعلامية للمديرية عدة وصايا جائت على الشكل التالي:1.ضرورة الادامة والصيانة الدورية للادوات والمعدات الخاصة بمدن الالعاب لتجنب حصول الحوادث.2.توجيه العوائل بعدم اشعال النيران داخل المتنزهات والحدائق العامة لتجنب حصول حوادث الحريق.3.عدم التقرب أو العبث بالاجسام الغريبة والمخلفات الحربية لتجنب حصول الحوادث.4.ضرورة تدريب العاملين على كيفية استخدام مطافئ الحريق واجراءات الاسعافات الاولية عند حصول اي حادث لحين وصول الاجهزة المختصة.5.وضع علامات دلالة تعريفية ارشادية للمواطنين تساهم في المحافظة على بيئة آمنة ونظيفة وخالية من التلوث.6.صيانة التوصيلات الكهربائية بشكل كامل وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث بها وحصول الحوادث.7.الاهتمام بالجانب البيئي وعدم ترك المخلفات لتساهم في انتشار التلوث.8.التنسيق مع الدوائر المختصة مثل {الدفاع المدني، الاسعاف الفوري} لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الاماكن لتقوم بواجبات الانقاذ والاسعاف السريع في حالة حصول أي حادث.9.ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني {115} مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.

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