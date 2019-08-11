النهج الديمقراطي - لا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة

2019/08/11 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي النهج الديمقراطيالكتابة الوطنيةبيانلا تنمية حقيقة في ظل المخزن وفي ظل التبعية للدوائر الامبريالية وسيطرة الكتلة الطبقية السائدةاجتمعت الكتابة الوطنية يوم الجمعة 9 غشت 2019، حيث تدارست تطورات الأوضاع ومختلف أوجه نشاط النهج الديمقراطي وقررت إصدار البيان التالي:على مستوى بلادنا، الإقرار رسميا بتفاقم الفوارق الطبقية بعد الإقرار بفشل النموذج التنموي وتعيين لجنة استشارية لصيا......

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