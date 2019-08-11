توم تروتييه - قراءة في كتاب ما وراء الأساطير: أسس اليهودية والمسيحية والإسلام

2019/08/11 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توم_تروتييه يتناول كتاب جون بيكارد تاريخ الأديان الثلاث الأكثر أهمية في العالم الغربي، وهو ما له آثار سياسية عميقة.إذا فكرنا مليا في هذا الأمر، سنجد ان الدين يهيمن على حياة الكثير من الناس منذ ولادتهم حتى وفاتهم، ومع ذلك، وبشكل لا يمكن تصديقه، فان الكثيرين لا يعرفون كيف نشأت الأديان، خاصة اليهودية والمسيحية والإسلام.حسنا، إذا اقتنيت نسخة من هذا الكتاب ستفهم السبب.وفي البداية لابد من الإشارة إلى......

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