لاعبات تنس الطاولة يحققن وساماً ثالثاً في تايلاند

2019/08/11 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

حصلت لاعبات منتخب العراق بتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة نجلة عماد وزينب حسن على برونزية منافسات الفرق ببطولة تايلاند الدولية.

وبهذه النتيجة يرتفع حصاد المنتخب العراقي في البطولة الى ثلاثة اوسمة، هي الذهب والفضة والبرونز.

وكان المنتخب العراقي للعبة قد اقام معسكراً تدريبياً في العاصمة بغداد، استعداداً للبطولة الدولية.

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