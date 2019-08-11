كوريا الشمالية تطلق صواريخ جديدة بإشراف زعيمها

2019/08/11 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شخصيا على عمليات إطلاق أمس السبت صواريخ باتجاه بحر اليابان.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد إن الهدف من الإطلاق هو اختبار "نظام أسلحة جديد"، مشيرة إلى أن الزعيم كيم بعد تلقي تقرير عن الأسلحة، "أصدر تعليماته لإجراء اختبار على الفور" و"وتجربه السلاح الجديد على منصة الإطلاق".

هذا ولم تكشف الوكالة عن خصائص هذه الصواريخ، ولكن تم ذكر أنه تم تطوير هذه الأسلحة بناء على ظروف التضاريس الكورية الشمالية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أمس أن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفين لم تحدد طبيعتهما باتجاه بحر اليابان.

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات تعتمد إلى حد كبير على المحاكاة بالكمبيوتر كبديل للتدريبات السنوية السابقة الواسعة النطاق التي تم وقفها للتعجيل بمحادثات نزع السلاح النووي.

وتنتقد كوريا الشمالية مثل هذه التدريبات بوصفها تدريبات على شن حرب تستهدف إسقاط زعامتها.

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