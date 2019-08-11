"إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها"

2019/08/11 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لما ضرب الله مثلا في البعوضة تعجب الكافرون وقالوا كيف يليق بخالق الكون أن يضرب مثلاً بحشرة صغيرة قال تعالى: "وأما الذين كفروا فيقولون ماذا

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