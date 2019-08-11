2019/08/11 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة النزاهة النيابية، عن تحديد مواعيد سبعة استجوابات في مجلس النواب، فيما اعتبرت أن الأمر الديواني الخاص بالمفتشين العموميين سيكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إنه “تم تحديد مواعيد سبعة استجوابات في مجلس النواب”، دون الكشف عن اسماء المستجوبين.وأضافت نصيف، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تعلن تحديد مواعيد سبعة استجوابات بالبرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تعلن تحديد مواعيد سبعة استجوابات بالبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).