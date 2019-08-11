الحكمة يقر باخفاقه في جذب المعارضين ويعول على المرجعية باستقطابهم

2019/08/11 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح القيادي في تيار الحكمة علي الجوراني، أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة ذهاب كتل جديدة الى المعارضة بعد خطاب المرجعية الدينية الأخير، فيما أكد تفهمه لعدم ذهاب الكثير من الكتل لغاية الان الى المعارضة.وقال الجوراني في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، أن تياره “مازال يسعى لتشكيل كتلة معارضة في مجلس النواب”، مشيرا إلى أنه […]

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