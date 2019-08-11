وكالة صدى الاعلام تهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك

2019/08/11 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، ترفع أسرة وكالة صدى الاعلام للانباء أسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى المراجع العظام والشعب العراقي ، داعية المولى القدير بأن يمن على العراق والعراقيين بواسع رحمته وعظيم غفرانه وجليل عطفه، وأن يمد قادة البلاد بالثبات والرشاد، وأن يسخر لهم من سلطانه ملَكَة القيادة الحكيمة، والخطوات الرشيدة خدمة للصالح العام.كما

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