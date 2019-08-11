الأمن النيابية تعد “تواطؤ” السيطرات سبباً في بروز ظاهرة تعاطي المخدرات

2019/08/11 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، الأحد، أن تواطؤ بعض افراد السيطرات ساهم في ازدياد حالة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وتداولها، مبيناً ان الاجهزة الكاشفة والاجراءات مازالت بدائية وتحتاج الى تقنيات ورصد استخباري كبير.وقال الغانمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اغلب المخدرات التي تدخل البلاد تأتي من الارجنتين وتشيلي من اميركا […]

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