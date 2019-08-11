2019/08/11 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، الاحد، أن البرلمان قد يلجأ الى تقليل نسبة كردستان في موازنة 2020 في حال توصل اللجان المشكلة بين بغداد واربيل الى طريق مسدود فيما يتعلق بتسليم الاقليم لواردات النفط المنصوص عليها في قانون الموازنة.وقال الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك لجان مشتركة بين المركز والاقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيقلل البرلمان نسبة كردستان في موازنة 2020؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيقلل البرلمان نسبة كردستان في موازنة 2020؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).