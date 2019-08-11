مدرب كروي: أعضاء اتحاد الكرة سراق وجعلوا الرياضة العراقية مسخرة أمام العالم

2019/08/11 | 09:16

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بغداد :سومر نيوز

اكد المدرب الكروي، طالب جلوب، أن "اتحاد الكرة العراقي جعل الرياضة العراقية في مسخرة امام الكون كله، مب...

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