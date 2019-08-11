2019/08/11 | 09:17

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مهنئاً بعيد الأضحى المبارك ..



المالكي : نتمنى للشعب العراقي الرفعة والعز ووحدة الكلمة وأن ينتصر الحق والعدل

الاحد

11

أب

2019 :

08:55 am

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تقدم الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري المالكي بأسمى

آيات التهاني والتبريكات إلى المسلمين في العراق والعالم بمناسبة حلول

عيد الاضحى المبارك . المالكي وفي برقية تهنئته تمنى لكافة المسلمين في العراق والعالم

وللانسانية جمعاء السلام والخير والسؤدد وللشعب العراقي الرفعة والعز

ووحدة الكلمة وان ينتصر الحق والعدل على الظلم والظالمين ، كما حيا

إنتصارات القوات المسلحة الباسلة والحشد الشعبي المجاهد وتضحياتهم

الكبيرة في مواجهة الإرهاب ومن يقف خلفه.

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