2019/08/11 | 09:17

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بالصور ..



إصابه شخص بإنفجار عبوة ناسفة في ناحية الحمام العليل

الاحد

11

أب

2019 :

08:51 am

31

بالصور ..



إصابه شخص بإنفجار عبوة ناسفة في ناحية الحمام العليل

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