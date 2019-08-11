بالوثائق: كاظم الساهر مهدد قضائياً والسبب 40 الف دولار

2019/08/11 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

وجهت نقابة الفنانين الأردنيين، إنذارا عدليا للفنان العراقي كاظم الساهر، قبل حفليه المزمع إقامتهما في عمان.

ووفقا للإنذار العدلي الذي نشر تفاصيله موقع "خبرني"، فإن الساهر يُمارس نشاطه في الأردن، دون أخذ تصريح نقابة الفنانين الأردنيين.

وطالبت النقابة الفنان العراقي بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له في الأردن، بعد أن قدرت دخله من كل حفلة بـ 110 آلاف دولار.

وأمهلت النقابة كاظم الساهر أسبوعا لتصويب أوضاعه وتسديد المبلغ، قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء.

وأحيا الساهر حفلين في الأردن، يومي الخميس والجمعة الماضيين، واضطر الساهر إلى إيقاف حفله مؤقتا بسبب كثرة الدخان المنبعث على المسرح.

وأظهر مقطع فيديو انزعاج الساهر على المسرح، حيث قال: "ذبحتوني بالدخان".

وأشار إلى أن الدخان تسبب في جفاف بحلقه، مطالبا مدير أعماله ضرغام أن يطلب من المسؤول عن المسرح أن يوقف نشر الدخان، وأضاف ممازحا الجمهور أنه ليس بحاجة إلى دخان لأن "الجمهور نار".

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وقال المجلس في بيان، إنه

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