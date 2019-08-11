نائب: الحكومة مطالبة بتقديم انجازات وخطبة “المرجعية” كانت انذاراً لها

2019/08/11 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، الاحد، ان خطبة المرجعية الدينية العليا، يوم الجمعة الماضي كانت انذاراً للحكومة، لافتاً الى ان السلطة التنفيذية يتوجب عليها تقديم انجازات والنهوض بواقع العراق وتحقيق متطلبات الشعب.وقال الطفيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “كلام المرجعية الدينية وانتقادها للحكومة جاء بعد متابعة مستفيضة من قبلها لما انجزته […]

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