توضيح عراقي بشأن استبعاد عملاق نفطي امريكي من اتفاق ضخم

2019/08/11 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة النفط العراقية إنها لا تزال مستمرة في المحادثات مع شركة ExxonMobil الأميركية العملاقة بشأن اتفاق ضخم لتحسين البنية التحتية النفطية لجنوب البلاد.وأوضحت الوزارة أن اتفاقها مع شركتي BP البريطانية و ENI الإيطالية يتعلق بتجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهليهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية ولا يمثل جزءا من مشروع جنوب العراق التي تبلغ تكلفته 53 مليار دولار لمدة 30 عاماً.وقالت الوزارة إن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع Exxon لا يعني انتهاء المفاوضات أو اقصاء الشركة من المشروع.

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