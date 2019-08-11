قوات انفصالية مدعومة إماراتيا تحكم قبضتها على عدن والسعودية تطالب بالانسحاب

2019/08/11 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخباراعلن انفصاليين في جنوب اليمن المدعومين امارتيا، السيطرة على اجزاء من مدينة عدن عاصمة الحكومة الموالية للتحالف السعودي، حسب قناة الميادين.

وأعلن قائد قوات الأمن الخاصة في قوات هادي فضل باعش انضمامه وقواته إلى القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن "الانفصاليين في جنوب اليمن أعلنوا سيطرتهم على القصر الرئاسي في عدن"

ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية اليمنية التابعة للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، أن "الانفصاليين أنفسهم انقلبوا على الحكومة المعترف بها دولياً في عدن".

وحملت وزارة الخارجية في حكومة هادي، المجلس الانتقالي والإمارات تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن، وطالبت حكومة هادي الإمارات بوقف دعمها المادي والعسكري للمجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري.

من جهته دعا التحالف السعودي، "وقفا فوري لإطلاق النار في عدن ودعا قوات "الحزام الأمني" إلى الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن".

ودعت وزارة الخارجية السعودية جميع الأطراف في اليمن إلى "عقد اجتماع عاجل في المملكة".

من ناحيتها، أعربت دولة الإمارات عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري فى عدن داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد.

وأكد وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان على ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة من وصفهم بالمليشيا الانقلابية والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها.

ودعا ابن زايد إلى، "حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة".



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