2019/08/11 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة بغداد، الاحد، ان المحافظة منحت الاولوية في موازنة 2019 الى مشاريع اكساء الطرق والشوارع في مناطق اطراف العاصمة، مبيناً ان مشاريع الاكساء تركزت في المناطق التي اكتلمت خدماتها .وقال عضو مجلس المحافظة حسون الربيعي في تصريح لـ /المعلومة/، “محافظة بغداد منحت مشاريع الاكساء في الاقضية والنواحي الاولوية خلال موازنة 2019، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد: منحنا الاولوية في موازنة 2019 لمشاريع اكساء الشوارع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس بغداد: منحنا الاولوية في موازنة 2019 لمشاريع اكساء الشوارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).