2019/08/11 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برس:

أمطر برشلونة شباك نظيره نابولي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر اليوم الاحد.

واحتضنت الولايات المتحدة الأمريكية المباراة الودية بين الفريقين والتي عرفت سحق الفريق الاسباني لنظيره الإيطالي برباعية دون رد .

انتظر الفريق الكتالوني وصول الدقيقة 48 ليفتتح التسجيل بهدف من توقيع لويس سواريز قبل أن ينجح زميله أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 .

وبعد دقيقتين فقط كرر سواريز زيارته للشباك مسجلا الهدف الثالث بعد صناعة مميزة من زميله الفرنسي عثمان ديمبلي.

ولم يرغب ديمبلي في تفويت فرصة زيارة شباك نابولي وكان له ما أراد بتدوين الهدف الرابع بحلول الدقيقة 63.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يمطر شباك نابولي برباعية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يمطر شباك نابولي برباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).