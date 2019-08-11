2019/08/11 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت نقابة الفنانين الأردنيين اليوم الخميس إنذاراً عدلياً إلى المطرب العراقي كاظم الساهر.ووفق وثائق فإنّ اسباب الإنذار جاءت بسبب ممارسة مهنة الغناء داخل الأردن من خلال إحياء حفلتين سابقتين دون الحصول على تصريح من النقابة.ولم تتوقف أسباب الإنذار إلى هذا الحد فقط تهرب الساهر من دفع مبالغ مالية من العوائد المادية لحفلاته للنقابة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر وتطالبه بـ44 ألف دولار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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