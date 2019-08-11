الحاج يوضح اهداف تسيير اميركا لطائراتها التجسسية في سماء العراق

2019/08/11 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضح الخبير الامني كاظم الحاج، الاحد، اهداف تسيير الطائرات الاميركية التجسسبة فوق الاجواء العراقية، مبيناً ان هذه الخروق تثبت سيطرة الجانب الاميركي على اجواء العراق بالتزامن مع صمت الحكومة ازاء هذه التدخلات.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هيمنة القوات الاميركية على الاجواء العراقية ليس بجديد، وهناك براهين تثبت حقيقة ذلك، واسقاط الطائرة […]

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