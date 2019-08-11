2019/08/11 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الرئيس السوري بشار الأسد صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم في رحاب جامع الأفرم بدمشق.وأدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف والمفتي العام للجمهورية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين مؤتمين بفضيلة الشيخ الدكتور حسان عوض.وألقى الشيخ عوض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الأفرم بدمشق النعيم نيوز.

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