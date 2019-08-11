موعد مباراة العراق واليمن والقنوات الناقلة

2019/08/11 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخب العراق مع نظيره منتخب اليمن، الأحد، على ملعب كربلاء، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة غرب آسيا لكرة القدم، ...

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