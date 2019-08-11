حدث في مثل هذا اليوم 11 آب

2019/08/11 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أغسطس أو 11 آب أو يوم 11 8 (اليوم الحادي عشر من الشهر الثامن) هو اليوم الثالث والعشرون بعد المئتين (223) من السنوات

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