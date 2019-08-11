2019/08/11 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عشرة أشخاص بجروح متفاوتة، نتيجة انفجارين جديدين وقعا بمستودع للذخيرة في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، حسبما أوردت السلطات المحلية ومصادر طبية.ووقع الانفجاران على أطراف قرية كامينكا بضواحي مدينة أتشينسك، حيث يقع أحد مستودعات الذخيرة الخاصة بالجيش الروسي.وقال مصدر طبي محلي إن عشرة أشخاص تضرروا في الحادث، ونقل أربعة منهم إلى مستشفى أتشينسك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جرحى بانفجارين جديدين بمستودع للذخيرة وسط روسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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