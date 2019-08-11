تدقيق احداثيات أبعاد درب التبانة

2019/08/11 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قام علماء الفلك في جامعة بطرسبورغ بمعالجة المعلومات الواردة من تلسكوب Gaia الأوروبي الفضائي ليدققوا إحداثياتها ومساراتها في الكون.قام علماء الفلك في جامعة بطرسبورغ بمعالجة المعلومات الواردة من تلسكوب Gaia الأوروبي الفضائي ليدققوا إحداثياتها ومساراتها في الكون.وقال نائب رئيس القسم الدراسي لعلم لفلك، سيرغي بيتروف، :” إننا تلقينا صورا […]

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