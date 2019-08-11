2019/08/11 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم نادي ريال مدريد الاسباني بعرض لضم المهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، قيمته 120 مليون يورو بالإضافة الى لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم 2018، بحسب ما كشفت صحيفة “سبورت” الكاتالونية.وقالت الصحيفة إن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، قام بكل ما يتوجب وينتظر موافقة نيمار، اللاعب السابق للغريم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متى يوقع نيمار لريال مدريد؟ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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