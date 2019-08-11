الامم المتحدة ترحب بمقترح قبرصي تركي لإدارة موارد الطاقة في الجزيرة

2019/08/11 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمقترح لرئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى آقينجي، بشأن إدارة موارد الطاقة في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.وأضاف غوتيريش في رسالة بعثها إلى آقينجي، اليوم السبت، بأنه يولي اهتماما كبيرا للمقترح الذي تقدم به رئيس جمهورية شمال قبرص التركية للجانب القبرصي الجنوبي، بشأن إدارة […]

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