بطرسبوغ: اختبار نوع جديد لعلاج السرطان

2019/08/11 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت شركة بطرسبورغ الحكومية للإذاعة والتلفزيون بأن الأطباء في بطرسبورغ يختبرون نوعا جديدا من علاج المناعة يستخدم لمكافحة مرض السرطان.ويأمل الأطباء، حسب الشركة، بأن يساعد العلاج الجديد المرضى المصابين بالسرطان.وأطلقت على التكنولوجيا الجديدة تسمية علاج الخلايا التكييفية حيث تكافح الخلايا الليمفاوية T الأورام الخبيثة.وبدأ الأطباء في وضع تلك […]

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