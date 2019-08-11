2019/08/11 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بحث وزير الشباب والرياضة، احمد رياض مدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو التخطيط لمستقبل الرياضة العراقية.وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة، تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “وزير الشباب والرياضة احمد رياض، استقبل مدرب اللياقة البدنية الإسباني غونزالو المدرب السابق للمنتخبات العراقية الحاصل على شهادة الدكتوراه في علوم النشاط البدني والرياضي”.وبين رياض، بحسب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب يبحث مع مدرب اسباني التخطيط لمستقبل الرياضة العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب يبحث مع مدرب اسباني التخطيط لمستقبل الرياضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).