2019/08/11 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دافع العضو في مجلس مكافحة الفساد سعيد ياسين، عن تعيين المفتشين العموميين بحسب الامر الديواني الاخير، مشيراً الى ان الخطوة “قانونية”.وقال ياسين في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” إن “على المشرع المعترض على عمل المفتشين العموميين اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء مكاتبهم وإيقاف صلاحياتهم”.وبين سعيد ان “مسألة الضجة الحاصلة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس مكافحة الفساد يدافع عن المفتشين الجدد ويكشف سبب الضجة المركز الخبري الوطني.

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