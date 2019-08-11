2019/08/11 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قالت وزارة النفط أمس السبت إنها لا تزال مستمرة في المحادثات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة بشأن اتفاق ضخم لتحسين البنية التحتية النفطية لجنوب البلاد.وأوضحت الوزارة أن اتفاقها مع شركتي بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية يتعلق بتجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهليهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تنفي استبعاد إكسون موبيل من مشروع في الجنوب وكالة خطوة برس.

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